FC ViOn Zlaté Moravce zdolal Inter Bratislava 3:0

.
Slovenský futbalista Filip Balaj. Foto: TASR

Dva góly vsietil Filip Balaj, o úvodný sa postaral Marek Kuzma.

Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Futbalisti OFK Dynamo Malženice remizovali v 16. kole MONACObet ligy s Pohroním 0:0. Domáci dohrávali od 35. minúty bez vylúčeného Martina Turanského. FC ViOn Zlaté Moravce zdolal Inter Bratislava 3:0 a v neúplnej tabuľke si upevnil druhé miesto. Dva góly vsietil Filip Balaj, o úvodný sa postaral Marek Kuzma.



16. kolo MONACObet ligy:

FC ViOn Zlaté Moravce - Inter Bratislava 3:0 (0:0)

Góly: 69. a 90. Balaj, 63. Kuzma. Rozhodovali: Vaňo – Hrmo, Dobrík. ŽK: Nonikašvili, Mrva - Betík, Ba.



OFK Dynamo Malženice - FK Pohronie 0:0

Rozhodovali: Janček – Štofik, Poruban, ŽK: Bukovský, Turanský, Horvát, Alabi, Mikoláš – Shudeiwa, Dobrotka, Cheprakov, ČK: 35. Turanský (Malženice) po druhej ŽK
.

