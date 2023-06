Vo finále FA Cupu manchesterské derby, City bojuje o historické treble

Manchester 2. júna (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United zabojuje v sobotňajšom finále FA Cupu o druhú trofej v tomto roku. Jeho mestský rival Manchester City sa môže triumfom priblížiť k zisku historického treble, na konte má už ligový titul a pred sebou finálový zápas Ligy majstrov proti Interu Miláno (10. júna).



Tréner United Erik ten Hag vyhlásil, že jeho tím je pripravený v londýnskom Wembley vydať zo seba všetko. "Počítame aj s vami. Hráči do toho dajú všetko. Keď nám budete kryť chrbát, som si istý, že máme naozaj dobrú šancu vziať si pohár späť na Old Trafford," adresoval fanúšikom. United môžu získať trinástu trofej pre víťaza najstaršej klubovej súťaže sveta, viac má na konte len londýnsky Arsenal (14).



Manchester City vyhral z uplynulých 27 zápasov 20, päťkrát remizoval a len dvakrát prehral. Vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov si poradil s Bayernom Mníchov i obhajcom Realom Madrid. Nórsky útočník Erling Haaland strelil vo svojej úvodnej sezóne v drese City 52 gólov vo všetkých súťažiach, ale v uplynulých šiestich zápasoch skóroval len raz. United ťahajú sériu štyroch víťazstiev a v poslednom vzájomnom stretnutí triumfovali na Old Trafford 2:1.



Tréner "Citizens" Pep Guardiola má v porovnaní s ten Hagom väčšie skúsenosti z dôležitých zápasov, pripomína agentúra AP. V priebehu trénerskej kariéry vybojoval španielsky kouč už 33 trofejí, z toho 12 počas sedemročného pôsobenia na lavičke City. Na zisk treble sa však zatiaľ nesústreďuje. "Začnem o tom premýšľať, až keď pôjdem do Istanbulu s dvoma trofejami vo vrecku," uviedol 52-ročný Guardiola.



Čo sa týka základných zostáv, United bude pre zranenie chýbať útočník Anthony Martial. Na jeho pozícii pravdepodobne nastúpi Marcus Rashford. Jeho post môže zaujať Jadon Sancho a na pravom krídle sa zrejme predstaví ofenzívny stredopoliar Bruno Fernandes. City netrápia žiadne zranenia ani absencie. Uplynulé dva duely síce pre menšie zdravotné problémy vynechali Kevin De Bruyne a Jack Grealish, no Guardiola verí, že do finále budú fit.



Komplikácie nastali v súvislosti s dopravou, keďže odbory britských rušňovodičov oznámili trojdňový štrajk a medzi Manchestrom a Londýnom v sobotu nebudú premávať žiadne vlakové spoje. Anglická futbalová asociácia (FA) preto poskytne 120 autobusov, 60 pre priaznivcov oboch tímov. Zápas presunuli z pôvodného času 18.30 na 16.00 SELČ pre obavy z možných nepokojov.