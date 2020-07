Vo Francúzsku nepustia na štadióny viac ako 5000 ľudí ani v auguste

Paríž 28. júla (TASR) - Francúzska vláda ponechala v platnosti maximálny počet divákov na futbalových štadiónoch. V súčasnosti platí limit päťtisíc ľudí, pre nárast nových prípadov koronavírusu zostane opatrenie v platnosti minimálne do konca augusta.



Podľa ministerky športu Roxany Maracineanuovej však miestni predstavitelia majú oprávnenie zvýšiť kapacitu v prípade pozitívneho vývoja, ale pri dodržaní prísnych bezpečnostných opatrení.



V piatok je na programe finále Ligového pohára medzi Parížom St. Germain a Olympiqueom Lyon. V piatok odohral PSG finále národného pohára, na duel so St. Etienne prišlo 2805 divákov, no na zápase sa nezúčastnili fanúšikovia St. Etienne. Informovala o tom agentúra AP.