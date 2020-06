Bývalý slovenský reprezentant Marián Čišovský napokon podľahol chorobe

Plzeň 28. júna (TASR) - Vo veku 40 rokov zomrel bývalý slovenský futbalový reprezentant Marián Čišovský. Od roku 2014 bojoval s amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS), nevyliečiteľnou chorobou, ktorej v nedeľu podľahol. Informoval o tom portál iDnes.cz.



"Dnes je ten najsmutnejší deň. S ťažkým srdcom musíme oznámiť, že nás navždy opustil Marián Čišovský," informoval na sociálnych sieťach český klub Viktoria Plzeň, ktorej dres Čišovský obliekal v rokoch 2011–2014.



Niekdajší reprezentačný obranca odštartoval profesionálnu kariéru v roku 1996 v Humennom. O tri roky neskôr zamieril do Interu Bratislava (1999–2004), s ktorým získal dva majstrovské tituly a dvakrát vyhral Slovenský pohár. Po pôsobení v Žiline (2004–2005) prestúpil do Artmedie Petržalka, s ktorou vybojoval v sezóne 2007/2008 domáci titul. Následne si prvýkrát vyskúšal zahraničný angažmán, v rokoch 2008–2011 hral za rumunský klub Politehnica Temešvár. Od roku 2011 obliekal dres Plzne. S Viktoriou dvakrát získal majstrovskú trofej a zahral si aj Ligu majstrov. V národnom tíme zaznamenal 15 štartov, v roku 2000 sa predstavil na OH v Sydney, o účasť na MS 2010 v JAR ho pripravilo zranenie.



V roku 2014 mu diagnostikovali ALS. Lekári odhalili zákernú chorobu po tom, čo Čišovského vyradilo z hry zranené koleno a nedobre sa hojilo. Amyotrofická laterálna skleróza mu ničila bunky centrálnej nervovej sústavy a viedla k strate schopnosti ovládať svalstvo. V nedeľu svoj boj s ťažkou chorobou prehral. "Odišiel legendárny obranca a fantastický človek," napísal na sociálnej sieti Čišovského spoluhráč z Viktorie David Limberský. "Ďakujem Ti za všetko," reagoval Pavel Horváth. "Stratili sme kamaráta a bojovníka. Je mi smutno, temno."