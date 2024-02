Zomrel K. Hamrin, posledný žijúci hráč z finále MS 1958 vo Švédsku

Štokholm 4. februára (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel bývalý futbalista Kurt Hamrin. Bol to posledný žijúci hráč z finále MS 1958 vo Švédsku, ktoré boli preňho domáce. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP a jeho niekdajší klub Fiorentina.



"Všetci vo Fiorentine smútia s rodinou a celou futbalovou komunitou nad stratou Kurta Hamrina. Bol a vždy bude ozajstná legenda futbalu, najmä pre fanúšikov Fiorentiny," uviedol klub v oficiálnom vyhlásení. Krídelník pôsobil aj v Juventuse Turíne, AC Miláno či Neapole. V Serii A strelil 190 gólov a je deviaty najlepší strelec v histórii. S Fiorentinou vyhral v roku 1961 Pohár víťazov pohárov (PVP) a dva Talianske poháre. S AC získal ďalší PVP, ligový titul a najmä triumf v Európskom pohári majstrov (EPM).



Zároveň bol kľúčový hráč národného tímu na spomínaných MS 1958. Domáci postúpili do finále a podľahli Brazílii s Pelém, Mariom Zagallom či Garrinchom 2:5. Pre Švédov je to doposiaľ najlepší výsledok na svetovom šampionáte. "Švédsky futbal stratil jedného zo svojich velikánov. Nejde len o štatistiky, góly, prihrávky a tvrdú prácu na pravom krídle. 'Kurre' bol lojálny a populárny bez ohľadu na to, kde hral," uviedla Švédska futbalová asociácia (SvFF).