Vrba nahradil Kotala na lavičke Sparty Praha

Praha 3. februára (TASR) – Pavel Vrba sa v stredu stal novým trénerom futbalistov Sparty Praha. Vystriedal odvolaného Václava Kotala a koučovať bude aj slovenských obrancov Lukáša Štetinu s Dávidom Hanckom.



„Rozhodnutie o odvolaní trénera sa rodilo veľmi ťažko. Sme vďační za to, čo tréner pri práci s tímom dokázal. Na jar minulého roka stabilizoval mužstvo a nakoniec sme s ním na striedačke získali po šiestich rokoch trofej a vrátili sme sa do európskych súťaží, čo bolo pre vývoj mužstva mimoriadne dôležité," povedal podľa serveru idnes.cz športový riaditeľ Sparty Tomáš Rosický.



Rudým momentálne patrí v tabuľke najvyššej českej súťaže tretie miesto s mankom 12 bodov na vedúcu Slaviu Praha. V sobotu v zápase 17. kola Sparta nestačila doma na Bohemians 1905 Praha 0:1. „Dospeli sme k názoru, že sú ohrozené naše ciele pre zvyšok sezóny. Zároveň sme zaznamenali negatívny vývoj v hernom prejave. Preto sme k tomuto kroku pristúpili," vysvetlil Rosický.



Päťdesiatsedemročný Vrba viedol do októbra bulharského šampióna Ludogorec Razgrad. Predtým pôsobil aj ako tréner českej reprezentácie (2014-2016) a Viktorie Plzeň (2008-2013, 2017-2019), s ktorou získal tri ligové tituly. Na Slovensku bol asistentom pri národnom tíme (2006-2007), na klubovej úrovni viedol Púchov (2004-2006) a Žilinu (2006-2008), tú doviedol v roku 2007 k slovenskému titulu.



„Mám rovnaké ambície, aké má vedenie klubu, na tom sme sa zhodli. Dali sme si časový harmonogram, ktorý chceme plniť. Budem sa snažiť, aby sme naplnili ambície vedenia a aby sme boli úspešní. Teším sa na štvrtok, keď sa konečne stretnem s hráčmi a budeme na ihrisku. Prvé dojmy po príchode do Sparty sú zatiaľ každopádne príjemné," povedal Vrba na oficiálnom klubovom webe.