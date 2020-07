Výpadok Juventusu na San Sire, Sarri: Nie je dôvod na paniku

Rím 8. júla (TASR) - Tréner Juventusu Maurizio Sarri pochválil hráčov za výkon v úvodnej 60-minútovke utorkového šlágra 31. kola talianskej futbalovej Serie A proti AC Miláno. Nevedel si však vysvetliť následný výpadok lídra tabuľky, ktorý stratil dvojgólový náskok a z Milána cestoval domov s prehrou 2:4, prvou v lige od 8. februára.



Turínčania nevyužili zaváhanie Lazia, ktoré krátko predtým prehralo v Lecce 1:2. Pred Rimanmi však majú naďalej pohodlný sedembodový náskok a zisk deviateho "scudetta" za sebou vo vlastných rukách. "Šesťdesiat minút sme hrali dobre. Kontrolovali sme dianie na trávniku, neviem si preto vysvetliť, čo sa udialo potom. Bol to výpadok, aj keď niečo podobné sa pritrafilo aj iným tímom. Nabitý kalendár v závere sezóny je pre každého ťažký po mentálnej i fyzickej stránke. Nie je však dôvod na paniku. Musíme zostať pokojní a pripraviť sa na nasledujúci zápas proti Atalante," citovala Sarriho agentúra AP.



Všetkých šesť gólov na San Sire padlo až v druhom polčase. Obhajca titulu skóroval dvakrát v rýchlom slede vďaka Adrienovi Rabiotovi a Cristianovi Ronaldovi, ale v rozmedzí 62. a 67. minúty inkasoval až tri góly. Jedenástku premenil Zlatan Ibrahimovič a po ňom sa presadili aj Franck Kessie a Rafael Leao, v závere poistil triumf domácich Ante Rebič. Miláno sa vďaka zisku troch bodov posunulo priebežne na piatu priečku tabuľky a posilnilo si šance na zisk miestenky v Európskej lige UEFA. "Keby som tu bol od začiatku sezóny, boli by sme majstri. Hrali sme fantasticky a ukázali sme návod, ako zdolať Juventus," vyhlásil 38-ročný švédsky útočník Zlatan Ibrahimovič, ktorý prišiel do AC v januári. Za "rossoneri" strelil v jedenástom ligovom vystúpení piaty gól.



Po víkendovej domácej prehre s AC Miláno (0:3) cestovala výprava Lazia do Lecce s trojbodovým cieľom. Duel proti zachraňujúcemu tímu mal od začiatku rýchly spád. Domáci Marco Mancosu dostal loptu do siete už v 2. minúte, no jeho presnej strele z diaľky podľa VAR predchádzala ruka a tak gól neplatil. O tri minúty neskôr sa však menilo skóre na druhej strane. Felipe Caicedo sa dostal v šestnástke k vyrazenej lopte a upratal ju do siete. Lecce vyrovnalo po polhodine hry vďaka hlavičke Khoumu Babacara a pred prestávkou mohlo ísť do vedenia, Mancosu však nepremenil pokutový kop. Domácim sa to však podarilo hneď po zmene strán, Fabio Lucioni sa natiahol po lopte z rohového kopu a hlavou zariadil triumf domácich. V závere videl červenú kartu hosťujúci Patric, ktorý pohrýzol domáceho obrancu Giulia Donatiho a od disciplinárky môže očakávať niekoľkozápasový dištanc. Slovenský obranca Lazia Denis Vavro sedel na lavičke náhradníkov. Sedemnáste Lecce vďaka víťazstvu ukončilo šesťzápasovú sériu prehier.



Pred reštartom sezóny zaostávalo Lazio za Juventusom o jediný bod, súčasné sedembodové manko sa pre tím z hlavného mesta najmä vzhľadom na jeho súčasnú formu javí ako nedostihnuteľné. Laziu skôr hrozí, že príde o druhé miesto, na ktoré si robia zálusk Inter Miláno a Atalanta Bergamo. "Prestávka nám vôbec nepomohla. Nie sme to isté Lazio ako pred ňou, najmä psychicky nezvládame zápasy podľa našich predstáv. Pokúsime sa v závere sezóny vydať zo seba maximum, aby sme si nepokazili všetko, čo sme do marca vybudovali," uviedol kanonier Lazia Ciro Immobile, s 29 gólmi najlepší strelec Serie A.