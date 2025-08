Weah zamieril z Juventusu na hosťovanie do Marseille

Marseille 6. augusta (TASR) - Americký futbalista Timothy Weah zamieril z Juventusu Turín na hosťovanie do konca sezóny do Olympique Marseille. Dohoda klubov zahŕňa aj opciu na trvalý prestup 25-ročného krídelníka.



Podľa agentúry AFP zaplatil francúzsky tím za hosťovanie jeden milión eur, prípadný riadny prestup by ho stál 14 miliónov. Syn bývalého libérijského útočníka Georgea Weaha hral za Juventus od roku 2023, v minulosti pôsobil aj v Paríži St. Germain, Celticu Glasgow či OSC Lille. Za národný tím USA nastúpil v 44 zápasoch.