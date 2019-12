Weigl prestúpil z Dortmundu do Benficy Lisabon

Dortmund 31. decembra (TASR) - Stredopoliar Julian Weigl prestúpil z tímu nemeckého futbalového vicemajstra Borussie Dortmund do portugalského klubu Benfica Lisabon.



"Julian prišiel s týmto želaním za nami a my sme aj vzhľadom na jeho zásluhy súhlasili," citovala agentúra SID slová športového riaditeľa BVB Michaela Zorca.



Dvadsaťštyriročný Weigl odohral v drese Borussie 171 stretnutí. Najväčším úspechom hráča, ktorý prišiel do Dortmundu v roku 2015 z Mníchova 1860, bol triumf v Nemeckom pohári v roku 2017.