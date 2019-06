Welbeck už nebude pôsobiť v Arsenale

Klub s ním už neráta pre časté problémy so zraneniami.

Londýn 7. júna (TASR) - Anglický futbalista Danny Welbeck nebude v nasledujúcej sezóne súčasťou kádra londýnskeho Arsenalu. Klub s ním už neráta pre časté problémy so zraneniami.



Posledný zápas v drese "The Gunners" odohral 28-ročný útočník ešte v novembri, keď si v prvom polčase duelu skupinovej časti Európskej ligy proti Sportingu Lisabon vážne zranil členok. Trénerovi Unaiovi Emerymu bol k dispozícii vo finále EL proti FC Chelsea (1:4), no celé stretnutie presedel na lavičke náhradníkov.



Okrem Welbecka klub opúšťajú aj český brankár Petr Čech a švajčiarsky obranca Stephan Lichtsteiner. Vedenie Arsenalu do budúcnosti neráta ani s trojicou mladíkov, nové pôsobisko si budú hľadať Cohen Bramall, Charlie Gilmour a Julio Pleguezuelo. Informáciu priniesla agentúra AFP.