Wenger varuje: Ak sa nič nestane, niektoré kluby jednoducho zaniknú

Londýn 13. októbra (TASR) – Podľa riaditeľa globálneho rozvoja Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Arsena Wengera hrozí klubom z nižších anglických súťaží zánik v prípade, že nedostanú okamžitú finančnú pomoc. Varovanie prišlo v čase, keď je na stole rozporuplný návrh na rozsiahlu reformu Premier League.



"Ak sa nič nestane, niektoré kluby jednoducho zaniknú. Situáciu však nevyrieši jednorazová dotácia. Problém je totiž oveľa zložitejší. Je potrebné, aby sa peniaze nanovo prerozdelili. Hovorím o príjmoch elitných klubov, z ktorých väčšia časť by mala ísť práve na pomoc ich menej zámožným súperom," povedal bývalý tréner Arsenalu Londýn. Jeho slová potvrdil aj predseda Leytonu Orient zo štvrtej ligy Nigel Travis: "Je to otázka 5-6 týždňov. Už pred pandémiou bolo v strate približne 75 percent klubov a súčasná situácia to ešte zhoršila."



Návrh na reformu najvyššej anglickej súťaže z dielne Ricka Parryho, predsedu organizácie English Football League (EFL), tento problém do určitej miery rieši. Okrem jednorazovej finančnej pomoci pre kluby z nižších súťaží (takmer 275 mil. eur) a Anglickú futbalovú asociáciu FA (takmer 110 mil. eur) na zmiernenie následkov pandémie, totiž navrhuje prerozdeliť každoročne až 25 percent z celkového príjmu Premier League medzi účastníkov nižších súťaží.



Wenger sa však neradí medzi podporovateľov projektu s pracovným názvom "Big Picture". Ten totiž okrem iného navrhuje aj zníženie počtu účastníkov PL z 20 na 18, či zrušenie ligového pohára a Community Shield. Najspornejším bodom je zmena rozhodovacieho procesu. Hlasovacie právo by na rozdiel od súčasnosti malo len deväť klubov s najväčším počtom odohraných sezón ("veľká šestka" a trio FC Everton, FC Southampton, West Ham United). Odporcovia považujú tento krok za pokus o ovládnutie moci zo strany elitných tímov. "Nemôžete takýmto spôsobom ignorovať tradíciu v krajine. Riešenie musí prísť po vzájomnej diskusii FA, vlády a vedenia Premier League. Jedine tak je možne vyriešiť problémy, ktoré existovali už pred pandémiou a tá ich len prehĺbila," uzavrel Wenger.