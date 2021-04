West Bromwich zvíťazil v 30. kole Premier League nad Chelsea 5:2

Premier League - 30. kolo:



FC Chelsea - West Bromwich Albion 2:5 (1:2)



Góly: 27. Pulisic, 71. Mount - 45.+2 a 45.+4 Pereira, 63. a 90.+1 Robinson, 68. Diagne, ČK: 29. Silva (Chelsea) po druhej ŽK

Londýn 3. apríla (TASR) - Futbalisti West Bromwich Albion zvíťazili v sobotnom zápase 30. kola najvyššej anglickej súťaže na ihrisku FC Chelsea 5:2. Dosiahli tak prvý triumf po troch dueloch.Domáci sa dostali do vedenia v 27. minúte, keď skóroval Christian Pulisic. O dve minúty neskôr však putoval do šatne po druhej žltej karte Thiago Silva a hostia ešte do prestávky otočili priebežný stav. V nadstavenom čase sa dvakrát v priebehu dvoch minút presadil Matheus Pereira.Po zmene strán West Bromwich opäť udrel dvakrát v krátkom slede, v 63. minúte zvýšil na 3:1 Callum Robinson a v 68. minúte pridal ďalší gól hostí Mbaye Diagne. Domáci skorigovali zásluhou Masona Mounta, no posledné slovo mali hostia, keď v nadstavenom čase strelil svoj druhý gól Robinson. Hráči Chelsea prehrali prvýkrát po vedením trénera Thomasa Tuchela, ktorý v januári vystriedal Franka Lamparda.