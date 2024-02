West Ham s prvou výhrou v roku, Moyes: Návrat Paquetu bol rozdielový

Londýn 27. februára (TASR) - Futbalisti West Hamu United ukončili osemzápasovú sériu bez víťazstva a získali prvé tri body v tomto roku. V pondelkovom dueli Premier League zdolali Brentford 4:2, hetrikom k tomu prispel útočník Jarrod Bowen. Podľa trénera Davida Moyesa bol pre "kladivárov" kľúčový návrat Brazílčana Lucasa Paquetu.



Bowen, najúspešnejší strelec West Hamu v prebiehajúcej sezóne, čakal na ligový zásah dva mesiace. Gólové suchoty ukončil vôbec prvým hetrikom kariéry a so 14 gólmi sa posunul na 3. priečku tabuľky strelcov, o ktorú sa delí s Olliem Watkinsom a Dominicom Solankem. Pred nimi sú len Mohamed Salah (15) a Erling Haaland (17). Bowen sa stal zároveň prvým hráčom West Hamu, ktorému sa podarilo vsietiť hetrik na London Stadium. Štvrtý zásah proti Brentfordu pridal ľavý obranca Emerson Palmieri, v drese hostí sa presadili Neal Maupay a Yoane Wissa.



"Bola to neuveriteľná noc. Víťazstvo, môj prvý hetrik a reakcia, ktorú sme po uplynulých týždňoch potrebovali. Je to výsledok, na ktorom musíme stavať a naďalej vyhrávať zápasy," uviedol po stretnutí Bowen. Dvadsaťsedemročný útočník bol vďačný za návrat Paquetu, ktorý absentoval od začiatku roka: "Mať späť Lucasa bola skutočná vzpruha. Vidíte, čo robí nielen s loptou, ale aj bez nej. Bojuje a spôsob, akým získava priame kopy, je pre nás masívny."



Svoje hovoria aj štatistiky. West Ham bez Paquetu nevyhral v tejto sezóne Premier League ani raz, v siedmich zápasoch bez Brazílčana získal len tri body. Z návratu ofenzívneho stredopoliara sa tešil aj Moyes. "Myslím, že každý, kto v nás tejto sezóne sledoval, bol nadšený, že uvidel Paquetu späť spoločne s Emersonom. Ich vzájomné porozumenie je veľmi dobré a myslím si, že návrat Paquetu bol pre tím rozdielový," uviedol pre oficiálnu klubovú stránku.



Šesťdesiatročný kouč sa vyjadril aj na adresu trojgólového Bowena: "V uplynulých zápasoch nemal toľko šancí a pravdepodobne nebol v najlepšej forme. Vždy sa mu bude páčiť, keď budú po jeho boku hrať Paqueta a Kudus, pretože vždy dostane príležitosť skórovať. Celkovo bolo dnes večer veľa dobrých vecí, ale Jarrodov výkon bol skvelý, teším sa z neho." West Ham vďaka výhre poskočil na ôsme miesto tabuľky, Brentford zostal po tretej prehre za sebou na 16. priečke.