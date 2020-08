Wigan neuspel s odvolaním a zostúpil do tretej anglickej ligy

Londýn 4. augusta (TASR) – Anglický futbalový klub Wigan Athletic neuspel s odvolaním proti odpočtu bodov. V praxi to znamená, že zostúpi do tretej najvyššej súťaže.



Wigan prišiel o dvanásť bodov po tom, ako v júni prešiel pod nútenú správu. Predtým figuroval na 13. mieste v tabuľke, po treste klesol na predposlednú priečku. „Mali sme pripravenú silnú obhajobu, takže sme sklamaní. Teraz sa pustíme do prípravy na ďalšiu sezónu," citovala stanovisko Wiganu agentúra AFP.