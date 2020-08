Willian sa rozlúčil s fanúšikmi Chelsea: Je čas ísť ďalej

Londýn 9. Augusta (TASR) – Brazílsky futbalový stredopoliar Willian zintenzívnil špekulácie o svojom odchode z londýnskej Chelsea. Na sociálnej sieti poďakoval fanúšikom The Blues za "srdečnosť, s ktorou ho prijali i podporu, ktorú mu prejavovali“ počas jeho pôsobenia na Stamford Bridge.



"Bolo to sedem nádherných rokov, no je čas ísť ďalej," citovala agentúra AP jeho slová, ku ktorým nepridal Willian ďalšie podrobnosti.



Brazílsky reprezentant, ktorý v drese Seleçao strelil deväť gólov, prišiel do Londýna v roku 2013 z Anži Machačkala. V prípade zmeny pôsobiska sa s jeho menom spomína Arsenal i Beckhamov klub Inter Miami. Jeho aktuálnu cenu na prestupovom trhu odhadol portál Transfermarket na 22,5 milióna eur.