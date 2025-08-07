Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Williot Swedberg predĺžil zmluvu so Celtou Vigo do roku 2029

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Za Celtu odohral v minulom ročníku 35 zápasov vo všetkých súťažiach a na konto si pripísal päť gólov.

Vigo 7. augusta (TASR) - Švédsky futbalový stredopoliar Williot Swedberg predĺžil zmluvu so Celtou Vigo do 30. júna 2029. V uplynulej sezóne si vybojoval stabilné miesto v základnej jedenástke účastníka La Ligy a prispel k postupu galícijského tímu do Európskej ligy UEFA.

Za Celtu odohral v minulom ročníku 35 zápasov vo všetkých súťažiach a na konto si pripísal päť gólov. Na Balaidos prišiel pred tromi rokmi. Celkovo absolvoval v drese „Celticos„ 51 zápasov v najvyššej španielskej súťaži a 11 v Španielskom pohári. Zaznamenal v nich desať presných zásahov, pripomenul denník Marca.
.

