< sekcia Šport
Wolfsburg podpísal dvojročnú zmluvu s Eriksenom
Tridsaťtriročný Eriksen je od januára bez klubu po tom, čo mu vypršala zmluva v Manchestri United.
Autor TASR
Wolfsburg 10. septembra (TASR) - Klub nemeckej futbalovej Bundesligy WfL Wolfsburg podpísal dvojročnú zmluvu s dánskym stredopoliarom Christianom Eriksenom. Stane sa tak spoluhráčom slovenského obrancu Denisa Vavra, ktorý dlhodobo absentuje pre vážne svalové zranenie.
Tridsaťtriročný Eriksen je od januára bez klubu po tom, čo mu vypršala zmluva v Manchestri United. Odvtedy sa udržiaval v kondícii vo švédskom klube Malmö. Eriksen utrpel na ME v roku 2021 zástavu srdca a po resuscitácii absolvoval proces zotavovania sa. Následne podpísal zmluvu s Brentfordom a od roku 2022 bol hráčom United. V drese dánskej reprezentácie odohral takmer 150 zápasov, zúčastnil sa na troch MS, troch ME a strelil 46 gólov. V súčasnosti však v národnom tíme nefiguruje.
„Pre mňa je VfL Wolfsburg prvou zastávkou v Bundeslige a na toto nové dobrodružstvo sa veľmi teším. To, že v kádri je viacero hráčov, ktorých poznám z dánskej reprezentácie, robí pre mňa Wolfsburg ešte atraktívnejším,“ citovala Eriksena agentúra DPA. „S príchodom Christiana Eriksena získavame hráča, ktorý na najvyššej úrovni a zažil aj videl všetko,“ povedal športový riaditeľ klubu Sebastian Schindzielorz.
Tridsaťtriročný Eriksen je od januára bez klubu po tom, čo mu vypršala zmluva v Manchestri United. Odvtedy sa udržiaval v kondícii vo švédskom klube Malmö. Eriksen utrpel na ME v roku 2021 zástavu srdca a po resuscitácii absolvoval proces zotavovania sa. Následne podpísal zmluvu s Brentfordom a od roku 2022 bol hráčom United. V drese dánskej reprezentácie odohral takmer 150 zápasov, zúčastnil sa na troch MS, troch ME a strelil 46 gólov. V súčasnosti však v národnom tíme nefiguruje.
„Pre mňa je VfL Wolfsburg prvou zastávkou v Bundeslige a na toto nové dobrodružstvo sa veľmi teším. To, že v kádri je viacero hráčov, ktorých poznám z dánskej reprezentácie, robí pre mňa Wolfsburg ešte atraktívnejším,“ citovala Eriksena agentúra DPA. „S príchodom Christiana Eriksena získavame hráča, ktorý na najvyššej úrovni a zažil aj videl všetko,“ povedal športový riaditeľ klubu Sebastian Schindzielorz.