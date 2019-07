Wolfsburg podpísal profesionálnu zmluvu s brankárom Kastenom

V minulých dňoch odcestoval s A-tímom bundesligistu na sústredenie do Rakúska.

Wolfsburg 30. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub VfL Wolfsburg podpísal s 18-ročným brankárom Linom Kastenom profesionálnu zmluvu.



"Teším sa, že Wolfsburg so mnou počíta aj ďalej," cituje agentúra dpa slová gólmana juniorskej reprezentácie. Kasten prišiel do Wolfsburgu v roku 2015 z Viktorie Berlín. V minulých dňoch odcestoval s A-tímom bundesligistu na sústredenie do Rakúska.