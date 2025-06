Wolfsburg získal na trénerskú lavičku Simonisa z Go Ahead Eagles

Wolfsburg 12. júna (TASR) - Novým trénerom futbalistov VfL Wolfsburg sa stal Holanďan Paul Simonis. S účastníkom najvyššej nemeckej súťaže, za ktorého hrá aj slovenský obranca Denis Vavro, podpísal zmluvu do júna 2027.



Iba 40-ročný Simonis má za sebou jedinú sezónu v pozícii hlavného trénera. Tá však bola na lavičke tímu Go Ahead Eagles mimoriadne úspešná. Klub z Deventeru pod jeho taktovkou nečakane triumfoval v Holandskom pohári a získal tak premiérovú trofej po 91 rokoch. V Eredivisie obsadil 7. miesto, čo bolo najvyššie umiestnenie od roku 1970.



Pre Wolfsburg sa sezóna skončila naopak neúspechom, skončil na 11. priečke a štvrtý rok za sebou sa nedostal do európskych súťaží. „Paul dokonale spĺňa naše požiadavky. Pracuje veľmi precízne vo všetkých oblastiach a zdieľa s nami rovnaké myšlienky o tom, ako sa chceme prezentovať na ihrisku. VfL Wolfsburg potrebuje nový impulz, no zároveň chce neustále napredovať,“ uviedol podľa DPA športový riaditeľ klubu Peter Christiansen.