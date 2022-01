Wolverhampton získal japonského reprezentanta Kawabeho

Londýn 5. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Wolverhampton Wanderers získal do svojich služieb japonského reprezentanta Hajaa Kawabeho z Grasshoppers Zürich.



Dvadsaťšesťročný stredopoliar podpísal zmluvu na tri a pol roka, no prebiehajúcu sezóny by mal dokončiť na hosťovaní vo švajčiarskom klube. V jeho drese odohral od júla 18 zápasov, strelil štyri góly a pridal tri asistencie. V národnom tíme nastúpil na štyri stretnutia a raz skóroval. Informovala agentúra AFP.