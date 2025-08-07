Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. august 2025Meniny má Štefánia
< sekcia Šport

Wolves si pred zápasmi uctia zosnulého Jotu a jeho brata

.
Fanúšikovia Liverpoolu si prezerajú nástennú maľbu zosnulého hráča Liverpoolu Dioga Jotu pred prípravným zápasom medzi Liverpoolom a Athleticom Bilbao v Liverpoole 4. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Klub si pred sobotným pripravným duelom proti Celte Vigo oboch uctí minútou ticha a položí kvetinové vence.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 7. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Wolverhampton Wanderers si pred nadchádzajúcimi dvoma zápasmi uctí pamiatku zosnulého Dioga Jotu a jeho brata Andreho Silvu. Obaja minulý mesiac zomreli pri tragickej autonehode.

Klub si pred sobotným pripravným duelom proti Celte Vigo oboch uctí minútou ticha a položí kvetinové vence. Pred výkopom úvodného stretnutia Premier League s Manchestrom City, ktoré je na programe presne o týždeň neskôr, si fanúšikovia pripravia choreo a dvojici venujú minútový potlesk.

Jota obliekal dres Wolves v rokoch 2017 až 2020. Za Wolverhampton odohral celkom 131 zápasov, v ktorých strelil 44 gólov. V polovici júla ho uviedli do klubovej Siene slávy, pripomenula agentúra DPA.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely