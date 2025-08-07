< sekcia Šport
Wolves si pred zápasmi uctia zosnulého Jotu a jeho brata
Klub si pred sobotným pripravným duelom proti Celte Vigo oboch uctí minútou ticha a položí kvetinové vence.
Autor TASR
Londýn 7. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Wolverhampton Wanderers si pred nadchádzajúcimi dvoma zápasmi uctí pamiatku zosnulého Dioga Jotu a jeho brata Andreho Silvu. Obaja minulý mesiac zomreli pri tragickej autonehode.
Klub si pred sobotným pripravným duelom proti Celte Vigo oboch uctí minútou ticha a položí kvetinové vence. Pred výkopom úvodného stretnutia Premier League s Manchestrom City, ktoré je na programe presne o týždeň neskôr, si fanúšikovia pripravia choreo a dvojici venujú minútový potlesk.
Jota obliekal dres Wolves v rokoch 2017 až 2020. Za Wolverhampton odohral celkom 131 zápasov, v ktorých strelil 44 gólov. V polovici júla ho uviedli do klubovej Siene slávy, pripomenula agentúra DPA.
