Xabi Alonso aj De Zerbi odmietli špekulácie o trénovaní Liverpoolu

Londýn 26. januára (TASR) - Španielsky futbalový tréner Xabi Alonso neuvažuje o možnosti stať sa novým trénerom FC Liverpool po konci súčasného kouča Jürgena Kloppa. Špekulácie predbežne odmietol aj kormidelník Roberto De Zerbi z Brightonu Albion.



Alonso v súčasnosti vedie Bayer Leverkusen, ktorý je na čele Bundesligy o štyri body pred Bayernom Mníchov. Štyridsaťdvaročný tréner obliekal počas hráčskej kariéry dres "The Reds" a s mužstvom z Anfield Road získal v roku 2005 aj trofej v Lige majstrov po triumfe nad AC Miláno v istanbulskom finále. "Špekulácie sú normálne, no ja sa sústredím na Leverkusen. V prvom rade to bolo obrovské prekvapenie. Mám veľký rešpekt pred Jürgenom, obdivujem ho za to, čo dosiahol. Sme na intenzívnej a krásnej ceste s Leverkusenom a snažím sa vydať zo seba to najlepšie. Čo príde ďalej, to neviem a v tejto chvíli nad tým ani neuvažujem. Som na skvelom mieste a užívam si to," citovala Alonsa agentúra DPA.



Medzi favoritov na pozíciu, ktorá sa uvoľní po aktuálnej sezóne, sa radí aj Talian Roberto De Zerbi. Ten si vyslúžil uznanie za koncepčnú prácu v Brightone, ktorý doviedol až do účasti v Európskej lige. V nej sa jeho zverencom vydarila skupinová fáza, v ktorej si víťazstvom v B-skupine zaistili účasť v jarných vyraďovacích bojoch. "Sústredím sa len na záverečnú polovicu sezóny. Chystáme sa odohrať historické zápasy. Súťažíme v Premier League, aby sme dosiahli rovnaký cieľ ako v uplynulej sezóne, a teda kvalifikovať sa do Európskej ligy," povedal pre agentúru AFP De Zerbi, ktorý priznal, že odchod Kloppa bude pre Premier League veľkou stratou: "Som veľmi smutný, liga stratí jedného z najlepších trénerov na svete. Okrem Kloppa medzi nich radím Pepa Guardiolu, Carla Ancelottiho a Marcela Bielsu."



Klopp prišiel do Liverpoolu v roku 2015 a je jediný tréner v histórii klubu, ktorému sa podarilo vybojovať všetkých šesť najväčších trofejí. Na konte má triumfy v Lige majstrov (2018/19) a Premier League (2019/20), s tímom taktiež získal Pohár FA (2021/22), anglický Ligový pohár (2021/22), anglický Superpohár (2022/2023) i európsky Superpohár UEFA (2019/20).