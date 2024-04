Xaviho presvedčila zostať dôvera fanúšikov a prezidenta: Zlepšujeme sa

Barcelona 25. apríla (TASR) - Xavi Hernandez sa rozhodol zostať trénerom futbalistov FC Barcelona najmä kvôli podpore fanúšikov a prezidenta katalánskeho klubu. Dôvody svojho zotrvania na lavičke uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Bývalý úspešný španielsky stredopoliar po januárovej prehre s Villarrealom (3:5) oznámil, že po sezóne končí. Podľa zámorskej stanice ESPN ho však nakoniec vedenie klubu presvedčilo, aby zostal a dodržal zmluvu, ktorú podpísal do roku 2025. "Nebolo to ľahké rozhodnutie. V januári som povedal, že po sezóne odchádzam. Myslel som si, že je to najlepšie riešenie pre klub. Uplynulé tri mesiace mi však vliali nádej a presvedčil som sa, že má zmysel pokračovať v začatej práci. Cítim podporu fanúšikov a vedenia klubu na čele s prezidentom a športovým riaditeľom. Obaja ocenili, že mužstvo sa zlepšilo a ja som presvedčený, že si môžeme merať sily s najlepšími tímami v Európe," uviedol Xavi, ktorý pôsobí na lavičke Barcelony od 6. novembra 2021 a v minulej sezóne doviedol mužstvo k ligovému titulu po štyroch rokoch.



V septembri podpísal predĺženie zmluvy do 30. júna 2025 s opciou na ďalší rok. Po sérii zlých výsledkov počas decembra a januára však vyhlásil, že práca sa na ňom podpísala aj po psychickej stránke a po sezóne skončí vo svojej funkcii. V stredu sa však zišlo predstavenstvo, aby prediskutovalo trénerskú situáciu a potvrdilo, že uprednostňuje pokračovanie Xaviho, pričom konečná dohoda sa dosiahla neskôr počas dňa, keď sa Xavi stretol s prezidentom klubu Joanom Laportom a športovým riaditeľom Decom. Januárová prehra s Villarrealom viedla k Xaviho vyhláseniu, ale zároveň naštartovala tím na ihrisku. Barca neprehrala 13 zápasov vo všetkých súťažiach za sebou. Táto séria sa skončila minulý týždeň, keď vypadla vo štvrťfinále Ligy majstrov s Parížom Saint-Germain. V nedeľu potom prehrala aj v El Clasicu s Realom Madrid 2:3 a v La Lige zaostáva o 11 bodov za svojím rivalom. Šesť kôl pred koncom tak boj o obhajobu už považuje za stratený aj Xavi. Zdroje ESPN však uviedli, že tieto výsledky neovplyvnili postoj klubu ku Xavimu.



Naopak, prezident Laporta mu vyslovil dôveru. "Je skvelá správa, že Xavi pokračuje na lavičke nášho tímu. Ten sa stále vyvíja, je v ňom veľa mladých hráčov, ktorí potrebujú stabilitu a čas. Xavi je muž na správnom mieste a som rád, že aj klubová rada podporila jeho rozhodnutie zostať," dodal Laporta.