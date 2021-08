Xhaka bude hrať za Arsenal až do roku 2024

Londýn 16. augusta (TASR) - Švajčiarsky futbalový reprezentant Granit Xhaka sa dohodol s Arsenalom Londýn na predĺžení platnosti kontraktu o jeden rok. V tíme bude pôsobiť až do 30. júna 2024.



Predĺženie zmluvy zo strany 28-ročného hráča je miernym prekvapením, média už ho spájali s odchodom do AS Rím, záujem mal o neho tréner Jose Mourinho. Xhaka pôsobí v londýnskom klube od roku 2016, predtým hral štyri sezóny za Borussiu Mönchengladbach. Profesionálnu kariéru odštartoval v FC Bazilej. Správu priniesla agentúra DPA.