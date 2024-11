Yamal získal cenu Golden Boy, je historicky najmladší držiteľ ocenenia

Barcelona 27. novembra (TASR) - Španielsky futbalista Lamine Yamal získal cenu Golden Boy 2024 (Zlatý chlapec) pre najlepšieho hráča do 21 rokov pôsobiaceho v Európe. Vo veku 17 rokov a štyri mesiace sa stal najmladším držiteľom tohto ocenenia.



Krídelník FC Barcelona si vyslúžil cenu za svoje tohtoročné výkony, keď pomohol španielskej reprezentácii k titulu na EURO 2024 v Nemecku. Stal sa najmladším futbalistom, ktorý štartoval na finálovom turnaji ME, vyhlásili ho aj za najlepšieho mladého hráča šampionátu. Skóroval v semifinálovom súboji proti Francúzsku a stal sa tak najmladším strelcom v histórii ME. Odchovanec barcelonskej akadémie La Masia nadviazal na úspešné účinkovanie v národnom tíme aj na jeseň v klubových farbách, v prebiehajúcej sezóne strelil päť gólov v 12 zápasoch La Ligy.



Yamal uspel v ankete pred tureckým krídelníkom Ardom Gülerom z Realu Madrid a francúzskym stredopoliarom Warrenom Zairem-Emerym z Paríža St. Germain. Španielsky mladík sa stal po Gavim, Pedrim a Lionelovi Messim štvrtým hráčom Barcelony s týmto ocenením. Už v októbri získal Kopa Trophy pre najlepšieho svetového futbalistu do 21 rokov. V hlasovaní o Zlatú loptu pre najlepšieho hráča sveta skončil na ôsmom mieste, pripomenula agentúra Reuters.



Cenu Golden Girl pre najlepšiu futbalistku do 21 rokov pôsobiacu na európskych trávnikoch dostala 18-ročná Vicky Lopezová, ofenzívna stredopoliarka FC Barcelona.