Základná časť zámorskej futbalovej MLS sa opäť rozbehne 12. augusta

New York 8. augusta (TASR) - Základná časť zámorskej futbalovej Major League Soccer sa opäť naplno rozbehne 12. augusta po skončení turnaja "MLS je späť". V úvodnom súboji po reštarte nastúpia proti sebe Dallas a Nashville. Každý z 26 tímov odohrá 18 zápasov, väčšina z nich bude bez prítomnosti divákov.



Tímy budú musieť dodržiavať zdravotný protokol, na cestovanie využijú charterové lety. Sezónu MLS prerušili v marci po vypuknutí pandémie koronavírusu po tom, ako tímy odohrali iba dve kolá. Výsledky prebiehajúceho turnaja "MLS je späť" na Floride sa započítavajú do základnej časti súťaže, víťaz turnaja získa miestenku do Ligy majstrov CONCACAF.