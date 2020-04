Zámorská MLS bude pokračovať najskôr v júni

New York 17. apríla (TASR) - Zámorská futbalová Major League Soccer (MLS) nebude pokračovať skôr ako 8. júna. Vedenie súťaže opäť odložilo reštart súťaže pre pandémiu koronavírusu.



Profiliga hľadá také riešenie, aby sa celá sezóna mohla hrať za prítomnosti divákov. Do úvahy prichádza play off až v priebehu decembra alebo aj neskôr. MLS vrcholí finálovým duelom zvyčajne v novembri alebo začiatkom decembra. Informoval portál BBC.



MLS prerušili už po dvoch kolách novej sezóny. Pôsobia v nej aj traja Slováci - Albert Rusnák v Reale Salt Lake City, Ján Greguš v Minnesote United a Matej Oravec vo Philadelphii Union.



Spojené štáty sú najviac zasiahnutou krajinou novým koronavírusom, v piatok večer SELČ tam evidovali 685.541 prípadov nákazy a chorobe COVID-19 podľahlo viac ako 35-tisíc ľudí.