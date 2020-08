Zástupca sekretára FIFA Bell odmieta Infantinovu vinu

Zürich 3. augusta (TASR) - Zástupca generálneho sekretára Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Alasdair Bell vyhlásil, že je presvedčený o nevine prezidenta organizácie Gianniho Infantina. Ten sa stretol na tajných schôdzkach so švajčiarskym generálnym prokurátorom Michaelom Lauberom a začali ho trestne stíhať.



Bell tvrdí, že Infantino nikdy nepopieral konanie schôdzky. "Je takmer zbytočné naznačovať, že keď si niekto nepamätá podrobnosti stretnutia, malo by sa o ňom hovoriť ako o zločincovi," povedal podľa agentúry AP Bell.



Trestné stíhanie voči Infantinovi začal švajčiarsky špeciálny prokurátor v dôsledku tajných stretnutí s Lauberom. Ten mal na starosti vyšetrovanie korupčných káuz FIFA, minulý týždeň ponúkol svoju rezignáciu. Ani on sa však zrejme nevyhne stíhaniu.