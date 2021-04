Pardubice si poradili s Brnom

Česká liga - 27. kolo:



Zbrojovka Brno - FK Pardubice 1:2 (0:1)

Góly: 69. Přichystal - 42. Toml, 71. Ewerton

/D. Bariš hral od 60. min, A. Čermák a P. Štepanovský hrali do 46. min, T. Záhumenský (všetci Brno) bol na lavičke náhradníkov/



FC Zlín - 1.FK Příbram 0:1 (0:0)

Gól: 70. Pilík (z 11 m)

/M. Hlinka hral do 73. min, R. Matejov hral do 73. min a dostal ŽK, M. Rakovan (všetci Zlín) bol na lavičke náhradníkov - M. Lalkovič (Příbram) pre zranenie nefiguroval v zápise o stretnutí/

Praha 18. apríla (TASR) - Futbalisti Pardubíc vyhrali v nedeľnom stretnutí 27. kola najvyššej českej súťaže na trávniku Brna 2:1. Příbram uspela na ihrisku Zlína 1:0.