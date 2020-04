Futbal: Zdravotníci nevidia reálne skorú obnovu Serie A

Rím 14. apríla (TASR) - Predstavitelia talianskeho zdravotníctva nevidia reálne možnosť, že by budúci mesiac mohla opäť pokračovať futbalová Serie A. Zareagovali tak na vyhlásenie predsedu Talianskej futbalovej federácie (FIGC) Gabrieleho Gravinu, ktorý v sobotu uviedol, že na začiatku mája by mohli kluby začať s tréningom a koncom mesiaca by sa mohli odohrať prvé zápasy.



FIGC už pripravuje zdravotný protokol, nevyhnutný pre obnovenie súťaže. "Futbal je kontaktný šport s rizikom prenosu vírusu. Ak by som mal dať odbornú radu, nebola by priaznivá pre zástupcov Serie A," povedal riaditeľ oddelenia infekčných chorôb talianskeho Národného inštitútu zdravia (ISS) Giovanni Rezza.



"Federácia navrhla dôkladné monitorovanie hráčov s testami takmer na dennej báze, no úprimne povedané, veci sa začínajú trochu naťahovať a máj už je skoro za dverami. Rozhodnú napokon aj tak politici a bude to náročná voľba," dodal v rozhovore, ktorý zverejnil aj portál Irish Times.



V Taliansku evidujú 159.516 prípadov nakazenia novým koronavírusom, 20.465 osôb chorobe podľahlo.