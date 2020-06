Zdravotnícke autority označili oslavy Neapolčanov za bezohľadné

Neapol 19. júna (TASR) - Bujaré oslavy tisícok fanúšikov futbalistov SSC Neapol po zisku Talianskeho pohára vzbudili nevôľu zdravotných úradov. Temperamentní priaznivci "Partenopei" po stredajšom úspechu svojich miláčikov vo finále s Juventusom Turín zaplnili ulice mesta a nedodržali pritom sociálne odstupy.



Zástupca generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Ranieri Guerra označil konanie priaznivcov za bezohľadné. "Toto si nemôžeme dovoliť. Je to nebezpečné. Pripomenulo mi to zápas Ligy majstrov Atalanty s Valenciou v Bergame, ktorý bol kľúčovým faktorom spustenia smrtiaceho vírusu v oblasti," citovala ho agentúra AP.



Finále na Olympijskom štadióne v Ríme sa hralo bez divákov. Krátko po zápase sa ale ulice a námestia v centre Neapola zaplnili oslavujúcimi fanúšikmi. V Taliansku si pandémia ochorenia COVID-19 vyžiadala takmer 35.000 obetí.