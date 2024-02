Slovenky krok od udržania sa, Mikolajová: Nemôžeme nič podceniť

Trnava 26. februára (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky sú "jednou nohou" zachránené v B-divízii Ligy národov. Výsledok 3:0 z úvodného stretnutia baráže v lotyšskej Rige im dáva pred odvetou v Trnave sebavedomie, ktoré budú chcieť využiť vo svoj prospech a potvrdiť úspešné záchranárske práce.



"Veľmi sa tešíme z víťazstva, 3:0 je dosť veľký náskok, ale určite nemôžeme súpera podceniť. Budeme sa na ten zápas pripravovať tak, ako na všetky ostatné. Musíme si dať pozor na každý jeden detail," uviedla na pondelňajšom tréningu Mária Mikolajová. Podľa brankárky Márie Korenčiovej musia Slovenky nadviazať na výkon z druhého polčasu v Rige. "Musíme pokračovať v tom, ako sme ukončili zápas v Lotyšsku. Vpredu potrebujeme nadviazať na druhý polčas, trochu sa uvoľniť, mať z toho zábavu. Chceme ju ukázať aj divákom a odísť s čo najvyšším gólovým rozdielom."







Trojgólový náskok poskytuje pevný základ na spečatenie cieľa, ktorým je udržanie sa v "béčku", no družstvo trénera Petra Kopúňa nechce podceniť oudsidera dvojzápasu. "Vieme, že nehrala ich najlepšia útočníčka, na ktorú si budeme musieť dávať pozor. Ešte raz si zanalyzujeme celý zápas a ukážeme si situácie, v ktorých môžu byť Lotyšky silné. Musíme hrať zodpovedne v defenzíve a v útoku premieňať šance," dodala Mikolajová.







Asistent trénera Michal Švihorík verí, že jeho tím nepôjde iba za "doklepnutím" svojho cieľa, no zameria sa na celkový progres herného prejavu. Realizačný tím naďalej vidí rezervy v útočnej fáze. "Veľa na tom pracujeme počas tréningov. Snažíme sa dievčatám vštepiť väčšiu odvahu a možno aj iné spôsoby finalizácie, aké majú natrénované z klubov. Boríme sa s tým a je to kľúč, ktorý nás delí práve medzi umiestnením v kvalifikácii na horných priečkach a tým, kde sme," povedal Švihorík.



Odveta proti Lotyšsku je na programe v utorok 27. februára o 18.00 h v Trnave na Štadióne Antona Malatinského.