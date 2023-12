Slovenky remizovali s Fínskom 2:2 a čaká ich baráž o udržanie sa

Liga národov - B-divízia - 6. kolo:



B-skupina:



SLOVENSKO - Fínsko 2:2 (1:1)



Góly: 32. Lemešová, 61. Mikolajová - 2. Pikkujamsová, 70. Rantalová



zostava SR: Korenčiová - Lemešová, Bartovičová, Fischerová, Horváthová - Škorvánková (88. Škerdová), Vojteková (70. Bayerová), Maťavková - Šurnovská, Žemberyová (59. Morávková), Mikolajová (70. Panáková)

hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:



Peter Kopúň, tréner SR: "Verím, že sme ponúkli divákom pekný zápas. Škoda, že to nevyšlo trojbodovo. Veľmi sa teším výkonu hráčok, je to však také zmiešané, keďže máme informácie z Rumunska. Obidva tímy hrali to, čo potrebovali, je to o góloch a ten jeden navyše by to rozhodol. Do baráže ideme s jasný cieľom - udržať sa v B-skupine. My sme boli počas celého priebehu na druhom mieste, napokon to však dopadlo takto. Konečne sme však boli to iné Slovensko. Proti takémuto súperovi sme ukázali, že vieme hrať kombinačne, pracovať s loptou, hrať jedna na jedna."

ďalší zápas:



Rumunsko - Chorvátsko 0:1 (0:1)



Gól: 81. Rudeličová







konečná tabuľka:



1. Fínsko 6 5 1 0 18:2 15*



2. Chorvátsko 6 3 0 3 5:10 9**



3. SLOVENSKO 6 2 2 2 7:8 8***



4. Rumunsko 6 0 1 5 1:11 1



* - postup do A-divízie



** - účasť v baráži o postup



*** - baráž o udržanie sa

Trnava 5. decembra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky remizovali v utorkovom stretnutí B-skupiny B-divízie Ligy národov s favorizovaným Fínskom 2:2. Slovenky živili šancu na účasť v baráži o postup do najvyššej kategórie, no víťazstvo Chorvátska nad Rumunskom (1:0) ich odsunulo na tretiu priečku, čo znamená, že si naopak zahrajú v baráži o udržanie sa vSlovenky čelili už istému víťazovi skupiny. Fínky v piatich stretnutiach skupiny neinkasovali ani raz a nastrieľali až 16 gólov. Slovenské hráčky po hodine hry viedli 2:1 zásluhou Lemešovej a Mikolajovej. Napriek tomu, že slovenské družstvo v 70. minúte inkasovalo, tak sa zdalo, že mu bude stačiť aj bod. V súbežne hranom zápase však Chorvátky v 81. minúte strelili gól Rumunkám, ktorý ich posunul na 2. miesto tabuľky o bod pred Slovensko. Do C-divízie priamo zostúpilo posledné Rumunsko.