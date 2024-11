Slovenky nastúpia v C-divízii proti Faerčankám, Moldavsku a Gibraltáru

Žreb Ligy národov žien 2025:



A-divízia



A1: Nemecko, Holandsko, Rakúsko, Škótsko



A2: Francúzsko, Island, Nórsko, Švajčiarsko



A3: Španielsko (obhajca), Anglicko, Belgicko, Portugalsko



A4: Taliansko, Dánsko, Švédsko, Wales







B-divízia



B1: Poľsko, Severné Írsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko



B2: Írsko, Turecko, Slovinsko, Grécko



B3: Fínsko, Srbsko, Maďarsko, Bielorusko



B4: Česko, Ukrajina, Chorvátsko, Albánsko







C-divízia



C1: SLOVENSKO, Faerské ostrovy, Moldavsko, Gibraltár



C2: Malta, Gruzínsko, Cyprus, Andorra



C3: Luxembursko, Arménsko, Kazachstan, Lichtenštajnsko



C4: Azerbajdžan, Čierna Hora, Litva



C5: Izrael, Bulharsko, Estónsko



C6: Kosovo, Lotyšsko, Severné Macedónsko







Hracie termíny Ligy národov 2025



zápasy v skupinách:



1. a 2. kolo - 19. až 26. februára 2025



3. a 4. kolo - 2. až 8. apríla 2025



5. a 6. kolo - 28. mája až 3. júna 2025



finálová fáza:



semifinále (na odvety): 22. až 28. októbra 2025



finále a zápasy o 3. miesto (na odvety): 26. novembra až 2. december 2025



baráž o postup a udržanie sa v divíziách (na odvety): 22. až 28. októbra 2025



Nyon 7. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia žien sa v 1. skupine C-divízie Ligy národov 2025 stretne s Faerskými ostrovmi, Moldavskom a Gibraltárom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.Žreb druhej edície súťaže rozdelil 53 tímov do troch divízií na základe celkového poradia v kvalifikácii ME 2025. Zverenky trénera Petra Kopúňa figurovali vv najvyššom prvom koši a nemohli sa tak stretnúť s Azerbajdžanom, Maltou, Izraelom, Kosovom a Luxemburskom. V skupine sa bude hrať klasicky systémom doma-vonku. Prvý tím zo skupiny postúpi pred kvalifikáciou MS 2027 priamo do B-divízie, dva najlepšie postavené tímy z druhých miest skupín C-divízie budú hrať medzidivíznu baráž s dvoma tímami z tretích miestŽenská LN odštartuje úvodnými dvoma kolami 19. až 26. februára, zápasy 3.-4. kola sa uskutočnia 2.-8. apríla a skupinová fáza vyvrcholí 5.-6. kolom v termíne 28. mája až 3. júna 2025. Semifinále A-divízie a barážové stretnutia medzi divíziami budú na programe medzi 22. a 28. októbrom. Súťaž vyvrcholí finálovými duelmi a zápasmi o 3. miesto (na odvety) 26. novembra - 2. decembra 2025. O trofej v LN budú bojovať štyria víťazi skupín A-divízie.Prvý ročník LN žien v sezóne 2023/3024 vyhrali Španielky. Slovenské reprezentantky hrali vtedy v B-divízii, v skupine obsadili tretie miesto za Fínskom, Chorvátskom a pred Rumunskom. Následne uspeli v baráži s Lotyšskom (3:0 vonku, 6:0 doma), na základe výsledkov v kvalifikácii ME 2025 však budú tentoraz účinkovať v najnižšej divízii.