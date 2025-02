Slovenky v úvodnom zápase C-divízie zdolali Faerské ostrovy 3:0

Liga národov



C-divízia - 1. skupina:



SLOVENSKO - Faerské ostrovy 3:0 (2:0)



Góly: 20. Hmírová, 29. Morávková, 60. Fabová.



zostava SR: Geletová - Retkesová, Košíková, Fischerová, Bartovičová - Mikolajová (89. Kaláberová), Maťavková, Šurnovská (58. Škorvánková) - Hmírová (70. Mazúchová), Fabová (70. Semanová), Morávková (70. Bayerová)

hlasy po stretnutí:



Peter Kopúň, tréner SR: "Od začiatku som hovoril, že čím skôr dáme góly, tým lepšie to bude pre nás. Myslím si, že 20-minútovka bola fajn. Vytvárali sme si pozície, aj keď možno niekedy ste mali pocit, že až príliš špekulujeme. Máme isté športové ciele a povedali sme si, že sa musíme naučiť hrať do malého priestoru cez uličky. Chuť bola obrovská"



Klaudia Fabová, útočníčka SR: "Ten zápas nebol až taký ľahký. Myslím si, že sme ho zvládli a výsledok 3:0 nás teší. Boli sme efektívne, dávali sme góly, takže sme spokojné. Celý zápas sme držali tempo a snažili sa vytvárať si šance. Vzadu sme sa sústredili na našu hru a súperkám sme prakticky nič nedovolili."



Patrícia Hmírová, útočníčka SR: "Výhra veľmi teší, strelili sme tri góly a nedostali ani jeden. Prvé víťazstvo doma, som za to spokojná. Je prirodzené, že sa družstvo omladzuje a myslím si, že baby vyzerajú na ihrisku skvele. Pomaly sa začleňujú a sú dôležitou súčasťou tímu."

ďalší výsledok:



Moldavsko - Gibraltár 1:0 (0:0)







tabuľka:



1. SLOVENSKO 1 1 0 0 3:0 3



2. Moldavsko 1 1 0 0 1:0 3



3. Gibraltár 1 0 0 1 0:1 0



4. Faerské o. 1 0 0 1 0:3 0



Trnava 21. februára (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky vstúpili víťazne do 1. skupiny C-divízie Ligy národov. Slovenky v Trnave potvrdili úlohu favoritiek a zdolali Faerské ostrovy 3:0. Družstvo trénera Petra Kopúňa sa o štyri dni stretne v Trnave s Moldavskom.Prvú tutovku Sloveniek zahodila v 11. minúte Šurnovská, ktorá neuspela z hranice malého vápna a loptu poslala iba do stredu brány. Domáce hráčky to však mrzieť nemuselo, moment prekvapenia využila v 20. minúte Hmírová. Po peknej prienikovej prihrávke Košíkovej sa slovenská útočníčka presadila v samostatnom úniku - 1:0. Dvojgólové vedenia zabezpečila v 29. minúte domácim hráčkam Morávková. Celý duel bol obraz prakticky rovnaký, hralo sa na jednu bránu. Po hodine hry spečatila triumf slovenského výberu Fabová.