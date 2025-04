Slovenky vyhrali aj tretí zápas, na pôde Gibraltáru uspeli 8:0

Liga národov



C-divízia - 1. skupina:



Gibraltár - SLOVENSKO 0:8 (0:3)



Góly: 10., 38., 77. a 80. Morávková (tretí z 11 m), 25. a 48. Fabová, 60. Kaláberová, 72. Rybanská



zostava SR: Korenčiová - Vredíková, Fischerová, Košíková, Bartovičová (70. Retkesová) - Kaláberová (61. Surová), Maťavková, Šurnovská (70. Mikolajová) - Hmírová (61. Škerdová), Morávková, Fabová (61. Rybanská)

ďalší výsledok:



Faerské ostrovy - Moldavsko 2:0 (0:0)







tabuľka 1. skupiny C-divízie:



1. SLOVENSKO 3 3 0 0 12:0 9



2. Faerské ostrovy 3 2 0 1 3:3 6



3. Moldavsko 3 1 0 2 1:3 3



4. Gibraltár 3 0 0 3 0:10 0

Gibraltár 4. apríla (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky vyhrali aj svoj tretí zápas v 1. skupine C-divízie Ligy národov. V piatok deklasovali Gibraltár na jeho ihrisku 8:0 a výrazný podiel mala na tom útočníčka Tamara Morávková, ktorá sa blysla štyrmi gólmi. Družstvo trénera Petra Kopúňa figuruje na čele tabuľky bez straty bodu. Pre kormidelníka to bol jubilejný 70. duel na lavičke reprezentácie. Slovenky nastúpia o štyri dni v Moldavsku.Slovenky sa mohli dostať do vedenia v 8. minúte zásluhou Fabovej, ale jej zakončenie zblokovala domáca obrankyňa. Krátko na to sa však presadila Morávková po nedorozumení v obrane Gibraltáru. Po štvrťhodine mohla útočníčka pridať druhý gól, ale brankára vyrazila jej pokus na rohový kop. V 25. minúte zvýšila vedenie favoritiek Fabová. V prvom polčase Morávková pridala aj druhý presný zásah a Slovenky kráčali k trom bodom. Družtvo Kopúňa v druhej 45-minútovke potvrdilo dominanciu a pridalo ďalší päť gólov. Morávková z penalty skompletizovala hetrik a o chvíľu neskôr pridala aj štvrtý presný zásah. Presadili sa aj Kaláberová a Rybanská.