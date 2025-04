Švihorík pred duelom s Gibraltárom: Trénovali sme koncovku

Bratislava 3. apríla (TASR) - Slovenské futbalistky v piatok odohrajú tretí duel v C-divízii Ligy národov. Po dvoch domácich zápasoch proti Faerským ostrovom (3:0) a Moldavsku (1:0), si zmerajú sily so súperkami z Gibraltáru.



Zverenky trénera Petra Kopúňa sa presúvali na Gibraltár zo španielskej Marbelly, kde sa pripravujú od pondelka. „Majka Mikolajová mala menšie zranenie, ale je už v poriadku. S menšími problémami sa borí Laura Retkesová. Verím, že keď premeníme také príležitosti, ktoré sme mali v prvých dvoch zápasoch, tak by to malo byť v poriadku. Preto sme pracovali najmä na útočnej hre a koncovke, aby ten gólový rozdiel bol vyšší ako napríklad proti Moldavsku,“ zhodnotil asistent trénera Michal Švihorík pre oficiálny web futbalsfz.sk.



Dôležitou súčasťou družstva bude aj útočníčka Nikola Rybanská. „Myslím si, že nás tréneri na tento súboj dobre pripravili a verím, že sa po ňom budeme tešiť z troch bodov po našom dobrom výkone. Pokiaľ ide o mňa, v zakončovaní si verím,“ vyjadrila sa Rybanská.



Ľudmila Maťavková by mohla proti Gibraltaru zaznamenať 50. štart v reprezentácii. „Pre nás bude dôležité, aby sme zostali pokojné a trpezlivé, lebo podľa mňa góly potom určite prídu. Chceme sa presadiť svojou rýchlou hrou. Podľa toho, ako sme sa ukazovali na tréningoch, myslím si, že tých gólov padne viac,“ uzavrela Maťavková pre stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Slovenky proti Gibraltáru ešte nikdy nehrali.