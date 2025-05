Futbalové majstrovstvá sveta žien budú mať v roku 2031 48 účastníkov

Paríž 9. mája (TASR) - Futbalové majstrovstvá sveta žien budú mať v roku 2031 prvýkrát 48 účastníkov. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) to potvrdila v piatkovom vyhlásení.



Dejisko šampionátu zatiaľ oficiálne nepotvrdili, no podľa prezidenta FIFA Gianniho Infantina sa o organizáciu uchádzajú len USA. Napodobnili by tak mužské MS 2026, ktoré sa budú konať okrem Kanady a Mexika aj v USA. Budúcoročná mužská edícia bude taktiež prvá s takýmto počtom účastníkov.



Rozhodnutie je podľa vyjadrenia FIFA výsledkom pozoruhodného zlepšenia, ktoré ženský futbal zaznamenal po celom svete. Ženské MS odohrali v roku 2011 iba 16 družstiev, pred dvoma rokmi si v Austrálii a Novom Zélande zmeralo sily až 32 tímov. O titul majsteriek sveta zabojujú futbalistky najbližšie o dva roky v Brazílii, pripomenula agentúra AP.