Slovenky podľahli na úvod Česku 0:2
Autor TASR
Assen 24. septembra (TASR) - Slovenské futbalistky do 17 rokov vstúpili do kvalifikácie ME 2026 v Severnom Írskom prehrou 0:2 s Českom. Ďalší zápas v holandskom Assene ich čaká v sobotu proti domácemu družstvu a na záver sa stretnú s Andorrou (30.9.). Brankárka Tamarka Turlíková inkasovala v stredu oba góly od stredopoliarky Diany Šafářovej.
Najlepšie tri tímy zo skupiny postúpia do ďalej fázy, ktorá je na programe na jar 2026. Štvrtý tím absolvuje kvalifikáciu na ME 2027 v B-skupine, odkiaľ má šancu postúpiť na záverečný turnaj len jedna z 21 krajín.
turnaj 1. kola kvalifikácie ME 2026 hráčok do 17 rokov - Liga A, 3. skupina:
SLOVENSKO - Česko 0:2 (0:1)
Góly: 22. a 49. Šafářová
