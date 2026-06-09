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Slovenky si výhrou nad Lotyšskom zabezpečili play off
Do vedenia išli domáce hráčky v závere prvého polčasu.
Autor TASR
Riga 9. júna (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky si utorkovou výhrou 2:1 nad domácim Lotyšskom zabezpečili miestenku v októbrovom 1. kole play off kvalifikácie MS 2027. V Rige ukončili svoje pôsobenie v 3. skupine B-divízie, v ktorej napokon obsadili so šiestimi bodmi tretie miesto.
Do vedenia išli domáce hráčky v závere prvého polčasu. Slovenky odpovedali gólmi striedajúcej Diany Lemešovej zo 78. minúty a Dominiky Gondovej zo záveru zápasu. Zverenky trénera Petra Kopúňa mali pred duelom na konte tri body za domáci triumf práve nad Lotyšskom (3:2). V zvyšných konfrontáciách s Fínskom a Portugalskom si pripísali zhodne po dve prehry.
Európska časť play off o postup na záverečný šampionát v Brazílii bude pozostávať z 32 tímov. Žreb sa uskutoční 18. júna a určí dvojice pre prvé ale aj druhé kolo play off. Prvé dvojzápasy sa podľa webstránky UEFA odohrajú medzi 7. a 13 októbrom. Úspešnejšie krajiny si potom v ďalšom dvojzápase na prelome októbra a novembra môžu vybojovať miestenku na MS. Na šampionát postúpia priamo len víťazky štyroch skupín v A-divízii.
kvalifikácia MS žien 2027
B-divízia - 3. skupina:
Lotyšsko – SLOVENSKO 1:2 (1:0)
Góly: 45. Miksoneová (z 11 m) - 78. Lemešová, 90.+2 Gondová
Lotyšsko: Nesterová - Arsenová, Gergeležiuová, Voitanová - Upitová (60. Šenbergová), Zaičiková (67. Lipšaneová), Andersonová, Miksoneová, Ševcová - Poluhovičová (79. Šteinbergová), Vuškaneová (67. Ansoneová)
SR: Korenčiová - Retkesová, Košíková (46. Lemešová), Vojteková, Bartovičová - Mikolajová, Maťavková, Škorvánková (90.+2 Kaláberová), Gondová - Fabová, Šurnovská (79. Hrúziková)
ďalší výsledok:
Fínsko – Portugalsko 3:1 (1:1)
tabuľka:
1. Portugalsko 6 5 0 1 17:4 15*
2. Fínsko 6 5 0 1 15:6 15*
3. SLOVENSKO 6 2 0 4 8:17 6*
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4. Lotyšsko 6 0 0 6 4:17 0
*-postup do play off
Do vedenia išli domáce hráčky v závere prvého polčasu. Slovenky odpovedali gólmi striedajúcej Diany Lemešovej zo 78. minúty a Dominiky Gondovej zo záveru zápasu. Zverenky trénera Petra Kopúňa mali pred duelom na konte tri body za domáci triumf práve nad Lotyšskom (3:2). V zvyšných konfrontáciách s Fínskom a Portugalskom si pripísali zhodne po dve prehry.
Európska časť play off o postup na záverečný šampionát v Brazílii bude pozostávať z 32 tímov. Žreb sa uskutoční 18. júna a určí dvojice pre prvé ale aj druhé kolo play off. Prvé dvojzápasy sa podľa webstránky UEFA odohrajú medzi 7. a 13 októbrom. Úspešnejšie krajiny si potom v ďalšom dvojzápase na prelome októbra a novembra môžu vybojovať miestenku na MS. Na šampionát postúpia priamo len víťazky štyroch skupín v A-divízii.
kvalifikácia MS žien 2027
B-divízia - 3. skupina:
Lotyšsko – SLOVENSKO 1:2 (1:0)
Góly: 45. Miksoneová (z 11 m) - 78. Lemešová, 90.+2 Gondová
Lotyšsko: Nesterová - Arsenová, Gergeležiuová, Voitanová - Upitová (60. Šenbergová), Zaičiková (67. Lipšaneová), Andersonová, Miksoneová, Ševcová - Poluhovičová (79. Šteinbergová), Vuškaneová (67. Ansoneová)
SR: Korenčiová - Retkesová, Košíková (46. Lemešová), Vojteková, Bartovičová - Mikolajová, Maťavková, Škorvánková (90.+2 Kaláberová), Gondová - Fabová, Šurnovská (79. Hrúziková)
ďalší výsledok:
Fínsko – Portugalsko 3:1 (1:1)
tabuľka:
1. Portugalsko 6 5 0 1 17:4 15*
2. Fínsko 6 5 0 1 15:6 15*
3. SLOVENSKO 6 2 0 4 8:17 6*
--------------------------------
4. Lotyšsko 6 0 0 6 4:17 0
*-postup do play off