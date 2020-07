Zidane dúfa, že Messi neodíde zo Španielska: Liga ho potrebuje

Madrid 3. júla (TASR) - Tréner futbalistov Realu Madrid Zinedine Zidane dúfa, že Lionel Messi zostane v Španielsku aj v budúcnosti. Tamojšie médiá čoraz viac špekulujú o budúcnosti Argentínčana v FC Barcelona po tom, ako sa objavili správy o jeho nespokojnosti v klube.



Messi má zmluvu do konca budúcej sezóny a podľa niektorých chýrov pozastavil vyjednávanie o jej predĺžení. Tridsaťtriročný útočník sa vraj nestotožňuje so smerovaním Barcelony a má spory so športovým riaditeľom a bývalým spoluhráčom Ericom Abidalom, údajne mu vyčíta kritiku hráčov za odchod trénera Ernesta Valverdeho. Hoci sú Real Madrid a Barcelona úhlavní rivali, Zidane si nepraje Messiho odchod. "Neviem, čo sa bude diať, ale dúfam, že zostane, pretože liga potrebuje svojho najlepšieho hráča," citovala francúzskeho kormidelníka agentúra AFP.



Real Madrid vo štvrtkovom ligovom zápase zdolal Getafe 1:0 a priblížil sa k titulu, keď má na čele tabuľky náskok štyroch bodov pred Barcelonou.