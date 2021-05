Zidane údajne rezignoval na post trénera Realu Madrid

Madrid 27. mája (TASR) - Zinedine Zidane údajne s okamžitou platnosťou rezignoval na post trénera futbalistov Realu Madrid. Informáciu priniesol známy taliansky futbalový novinár Fabrizio Romano na svojom účte na sociálnej sieti a prebrali ju aj španielske denníky Marca a AS a rozhlasová stanica Cadena Ser. Zidane ani španielsky klub to zatiaľ nepotvrdili.



Zidane mal oznámiť predčasné ukončenie kontraktu, pôvodne platného do leta 2022, po nevydarenej sezóne, v ktorej Real prvýkrát za 11 sezón nezískal žiadnu trofej. Cez víkend prehral boj o ligový titul s Atleticom Madrid, v Lige majstrov stroskotal v semifinále na Chelsea Londýn, pripomenula agentúra AFP.



Podľa Romana by zainteresovaní mali oficiálne informovať o Zidanovom konci v najbližších hodinách alebo dňoch. Francúzsky kouč by tak ukončil svoje druhé pôsobenie v Reale, kde prvýkrát prišiel v januári 2016. S tímom potom získal o rok neskôr titul a priviedol ho aj k víťaznému hetriku v Lige majstrov. Z klubu odišiel v máji 2018 a vrátil sa opäť v marci 2019. V roku 2020 vybojoval s tímom ďalší španielsky titul a triumf v domácom Superpohári.