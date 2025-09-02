< sekcia Šport
Zmeny v reprezentácii Anglicka, povolali Loftusa-Cheeka a Quansaha
Dvadsaťdeväťročný Loftus-Cheek z talianskeho AC Miláno nehral za Anglicko od novembra 2018.
Autor TASR
Londýn 2. septembra (TASR) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel urobil zmeny v nominácii na septembrové zápasy kvalifikácie MS 2026 proti Andore a Srbsku. Do výberu doplnil stredopoliara Rubena Loftusa-Cheeka a stopéra Jarrella Quansaha. Naopak, pre zranenie nemôže nemecký kormidelník počítať s Adamom Whartonom, stredopoliarom Crystal Palace.
Dvadsaťdeväťročný Loftus-Cheek z talianskeho AC Miláno nehral za Anglicko od novembra 2018 a na konte má 10 štartov za „tri levy“, informovala agentúra AP. Dvadsaťdvaročný Quansah, ktorý v lete skompletizoval svoj prestup z Liverpoolu do nemeckého Bayeru Leverkusen, si môže odkrútiť debut v anglickom A-tíme. Zverencov Tuchela čaká v sobotu v Birminghame duel s Andorrou a v utorok sa predstavia v Belehrade proti Srbom.
