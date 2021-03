Zomrel Anton Urban, bývalý kapitán Slovana a držiteľ striebra z OH

Bratislava 5. marca (TASR) - Vo veku 87 rokov zomrel bývalý slovenský futbalista Anton Urban - dlhoročný kapitán Slovana Bratislava a strieborný medailista z OH 1964 v Tokiu. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského futbalového zväzu a facebookove konto Slovana.



Urban so Slovanom trikrát vyhral Československý pohár, neskôr bol trénerom i funkcionárom. Na OH 1964 bol kapitánom tímu ČSSR, ktorý z olympiády v japonskej metropole priviezol striebro. Je držiteľom Ceny fair-play Ivana Chodáka a i Ceny Jána Popluhára za celoživotné pôsobenie v súlade s princípmi humanizmu a v duchu fair-play a Zlatého odznaku SFZ.