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SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel ikonický futbalista

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Vo štvrťfinále MS 1966 Rattín v 36. minúte protestoval proti faulu a pre verbálny útok ho rozhodca vylúčil, podľa vtedajších pravidiel slovne.

Autor TASR
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Buenos Aires 12. júla (TASR) - Vo veku 84 rokov zomrel bývalý argentínsky futbalový reprezentant Antonio Rattin. Jeho vylúčenie na MS 1966 v Anglicku vo štvrťfinále proti domácemu mužstvu, ktoré teatrálne odmietal, prispelo k zavedeniu žltých a červených kariet.

Rattin bol ikonou tímu Boca Juniors, získal s ňou šesť argentínskych titulov a v roku 1963 s ňou postúpil do finále Copa Libertadores. Defenzívny stredopoliar štartoval na dvoch svetových šampionátoch, okrem turnaja v Anglicku nastúpil aj štyri roky predtým v Čile. „Rattin miloval Bocu natoľko, že sa rozhodol hájiť jej farby celú 14 rokov trvajúcu kariéru. Bol to líder a veľký Argentínčan,“ rozlúčil sa so svojím bývalým hráčom klub z Buenos Aires.

Vo štvrťfinále MS 1966 Rattín v 36. minúte protestoval proti faulu a pre verbálny útok ho rozhodca vylúčil, podľa vtedajších pravidiel slovne. Argentínsky hráč sa s verdiktom nevedel zmieriť a pri odchode z trávnika poškodil aj rohovú zástavku s vlajkou Veľkej Británie, čo divákov v hľadisku pobúrilo a niektorí začali hádzať na ihrisko predmety. Vtedajší šéf rozhodcovskej komisie FIFA Kenneth George Aston následne prišiel k záveru, že hra potrebuje zrozumiteľný prostriedok pre komunikáciu o napomínaní a vylúčení a nechal sa inšpirovať dopravným semaforom.


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