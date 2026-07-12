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SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel ikonický futbalista
Vo štvrťfinále MS 1966 Rattín v 36. minúte protestoval proti faulu a pre verbálny útok ho rozhodca vylúčil, podľa vtedajších pravidiel slovne.
Autor TASR
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Buenos Aires 12. júla (TASR) - Vo veku 84 rokov zomrel bývalý argentínsky futbalový reprezentant Antonio Rattin. Jeho vylúčenie na MS 1966 v Anglicku vo štvrťfinále proti domácemu mužstvu, ktoré teatrálne odmietal, prispelo k zavedeniu žltých a červených kariet.
Rattin bol ikonou tímu Boca Juniors, získal s ňou šesť argentínskych titulov a v roku 1963 s ňou postúpil do finále Copa Libertadores. Defenzívny stredopoliar štartoval na dvoch svetových šampionátoch, okrem turnaja v Anglicku nastúpil aj štyri roky predtým v Čile. „Rattin miloval Bocu natoľko, že sa rozhodol hájiť jej farby celú 14 rokov trvajúcu kariéru. Bol to líder a veľký Argentínčan,“ rozlúčil sa so svojím bývalým hráčom klub z Buenos Aires.
Vo štvrťfinále MS 1966 Rattín v 36. minúte protestoval proti faulu a pre verbálny útok ho rozhodca vylúčil, podľa vtedajších pravidiel slovne. Argentínsky hráč sa s verdiktom nevedel zmieriť a pri odchode z trávnika poškodil aj rohovú zástavku s vlajkou Veľkej Británie, čo divákov v hľadisku pobúrilo a niektorí začali hádzať na ihrisko predmety. Vtedajší šéf rozhodcovskej komisie FIFA Kenneth George Aston následne prišiel k záveru, že hra potrebuje zrozumiteľný prostriedok pre komunikáciu o napomínaní a vylúčení a nechal sa inšpirovať dopravným semaforom.
Rattin bol ikonou tímu Boca Juniors, získal s ňou šesť argentínskych titulov a v roku 1963 s ňou postúpil do finále Copa Libertadores. Defenzívny stredopoliar štartoval na dvoch svetových šampionátoch, okrem turnaja v Anglicku nastúpil aj štyri roky predtým v Čile. „Rattin miloval Bocu natoľko, že sa rozhodol hájiť jej farby celú 14 rokov trvajúcu kariéru. Bol to líder a veľký Argentínčan,“ rozlúčil sa so svojím bývalým hráčom klub z Buenos Aires.
Vo štvrťfinále MS 1966 Rattín v 36. minúte protestoval proti faulu a pre verbálny útok ho rozhodca vylúčil, podľa vtedajších pravidiel slovne. Argentínsky hráč sa s verdiktom nevedel zmieriť a pri odchode z trávnika poškodil aj rohovú zástavku s vlajkou Veľkej Británie, čo divákov v hľadisku pobúrilo a niektorí začali hádzať na ihrisko predmety. Vtedajší šéf rozhodcovskej komisie FIFA Kenneth George Aston následne prišiel k záveru, že hra potrebuje zrozumiteľný prostriedok pre komunikáciu o napomínaní a vylúčení a nechal sa inšpirovať dopravným semaforom.
Cómo olvidar cuando a Rattin lo expulsaron en Wembley y en lugar de quedarse callado, miró a los hinchas agarrándose los huevos y estrujando la bandera de Inglaterra. pic.twitter.com/8g7232lVwL— Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) July 11, 2026