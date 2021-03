Zranené stehno vyradilo Demirala na tri týždne

Turín 11. marca (TASR) - Turecký obranca Merih Demiral si poranil stehno a futbalistom Juventusu Turín bude chýbať približne tri týždne. Zranenie si privodil v závere utorkového odvetného osemfinálového zápasu Ligy majstrov, v ktorom Juventus zvíťazil nad FC Porto 3:2 po predĺžení, no k postupu medzi najlepšiu osmičku súťaže mu to nestačilo.



Demiral si podľa informácii klubu mierne poranil tkanivo v stehne. Dvadsaťtriročný obranca prišiel do Juventusu v júli 2019 zo Sassuola, no jeho kariéru brzdia neustále zranenia. Informovala o tom agentúra DPA.