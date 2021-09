Zranenie lýtka vyradí Maguirea na niekoľko týždňov zo zostavy United

Manchester 28. septembra (TASR) – Anglický futbalový klub Manchester United sa musí niekoľko týždňov zaobísť bez svojho kapitána Harryho Maguirea.



Stopér „červených diablov" si zranil lýtkový sval v sobotnom zápase Premier League proti Aston Ville, v ktorom United prišli aj o ďalšieho člena zadných radov Lukea Shawa. Ten sa však, na rozdiel od Maguirea, zrejme dá do poriadku a bude môcť zasiahnuť do stredajšieho duelu Ligy majstrov proti Villarrealu, informovala agentúra dpa.



„S Harrym to vyzerá horšie, jeho zranenie si bude vyžadovať niekoľkotýždňovú liečbu," informoval o zdravotnom stave Maguirea tréner Ole Gunnar Solskjaer, ktorý nemôže počítať ani s potrestaným Aaronom Wan-Bissakom. Ten videl červenú kartu v úvodnom zápase skupinovej fázy LM na pôde Young Boys Bern, v ktorom anglický tím utrpel prehru 1:2.