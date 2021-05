Zranenie Maguirea nie je vážne, mal by stihnúť finále EL

Manchester 11. mája (TASR) - Manchester United by mohol mať vo finále futbalovej Európskej ligy proti Villarrealu k dispozícii kapitána Harryho Maguirea. Pilier obrany "červených diablov" si odniesol z nedeľného zápasu anglickej Premier League na ihrisku Aston Villy (3:1) zranenie členka, do finálového zápasu v Gdansku by však mal byť v poriadku.



"Neutrpel žiadnu zlomeninu, nie je tam poškodené tkanivo. Veríme, že bude pripravený na finále," uviedol v utorok tréner United Ole Gunnar Solskjaer podľa agentúry AFP.