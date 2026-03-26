Žreb ázijského šampionátu v Rijáde odložili
Autor TASR
Kuala Lumpur 26. marca (TASR) - Žreb futbalových majstrovstiev Ázie sa neuskutoční podľa pôvodných plánov 11. apríla v Rijáde. Príčinou je vojna na Blízkom východe.
Ázijský šampionát sa bude konať od 7. januára do 5. februára 2027 v saudskoarabských mestách Rijád, Džidda a Al Chobar. Štartovať na ňom má 24 tímov. „Žrebovanie sme sa rozhodli odložiť po dôkladnom zvážení s cieľom zabezpečiť bezpečnú prítomnosť všetkých zúčastnených strán. Nový termín a prijaté opatrenia zverejníme včas,“ uviedla vo štvrtok Ázijská futbalová konfederácia podľa AFP.
