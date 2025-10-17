Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. október 2025Meniny má Hedviga
Zreľák strelil víťazný gól pri výhre Katovíc nad Motorom Lublin

.
Na snímke Adam Zreľák. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Tridsaťjedenročný útočník sa presadil dve minúty po polčasovej prestávke.

Autor TASR
Lublin 17. októbra (TASR) - Slovenský futbalista Adam Zreľák prispel víťazným gólom k ligovej výhre poľského tímu GKS Katovice nad Motorom Lublin 5:2. Tridsaťjedenročný útočník sa presadil dve minúty po polčasovej prestávke, keď gólom na 3:2 vrátil svojmu tímu vedenie proti desiatim hráčom súpera. Katovice sa vďaka trom bodom dostali v neúplnej tabuľke mimo zostupové priečky. S jedenástimi bodmi im patrí 14. priečka.
.

