< sekcia Šport
Zreľák strelil víťazný gól pri výhre Katovíc nad Motorom Lublin
Tridsaťjedenročný útočník sa presadil dve minúty po polčasovej prestávke.
Autor TASR
Lublin 17. októbra (TASR) - Slovenský futbalista Adam Zreľák prispel víťazným gólom k ligovej výhre poľského tímu GKS Katovice nad Motorom Lublin 5:2. Tridsaťjedenročný útočník sa presadil dve minúty po polčasovej prestávke, keď gólom na 3:2 vrátil svojmu tímu vedenie proti desiatim hráčom súpera. Katovice sa vďaka trom bodom dostali v neúplnej tabuľke mimo zostupové priečky. S jedenástimi bodmi im patrí 14. priečka.